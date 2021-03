Recensione Stronghold | Warlords | un’occasione mancata

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Dopo un rinvio di qualche mese, finalmente abbiamo potuto provare il nuovo strategico di Firefly Studios: ecco ladiIl genere degli strategici in tempo reale non gode più, forse, della stessa popolarità di un tempo. Sul finire degli anni ’90 e l’inizio del nuovo millennio, infatti, i prodotti di questo tipo imperversavano sul mondo dei personal computer. Tanti giocatori, anche fra i più giovani, hanno iniziato ad avvicinarsi al mondo dei videogiochi proprio grazie a capolavori indimenticabili come Age of Empires o la serie di Warcraft (che poi, ironicamente, è virata verso i lidi del gioco di ruolo di massa). Questa, però, è storia nota. Fra i tanti studi capaci di ritagliarsi uno spazio importante, i londinesi di Firefly Studios meritano senza dubbio di essere ricordati.: ...