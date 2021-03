PS5 da console a... energy drink! (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il marchio giapponese ZONe ha lanciato una bevanda energetica che sicuramente manterrà energici i giocatori di PlayStation 5. Disponibile in due varianti, bianca e nero/blu, l'energy drink fa parte come campagna pubblicitaria per PS5 in Giappone ed è in edizione limitata. La versione bianca "ZONe Ver. PS5" da 500 ml è stata pubblicata dall'utente di Reddit narabyte che è riuscito ad ottenerne una lattina. A quanto pare, secondo quanto riportato da diversi commenti, questa bevanda energetica è già sold-out ovunque. Ed il gusto? L'utente che ha postato la foto afferma che ricorda molto quello della RedBull, ma forse sa un po' più "di vino". L'energy drink sarà disponibile solo fino al 31 maggio e probabilmente c'è la possibilità di acquistare qualche lattina sui siti che vendono cibo giapponese online. Ad ogni modo, in Giappone l'acquisto di queste ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il marchio giapponese ZONe ha lanciato una bevanda energetica che sicuramente manterrà energici i giocatori di PlayStation 5. Disponibile in due varianti, bianca e nero/blu, l'drink fa parte come campagna pubblicitaria per PS5 in Giappone ed è in edizione limitata. La versione bianca "ZONe Ver. PS5" da 500 ml è stata pubblicata dall'utente di Reddit narabyte che è riuscito ad ottenerne una lattina. A quanto pare, secondo quanto riportato da diversi commenti, questa bevanda energetica è già sold-out ovunque. Ed il gusto? L'utente che ha postato la foto afferma che ricorda molto quello della RedBull, ma forse sa un po' più "di vino". L'drink sarà disponibile solo fino al 31 maggio e probabilmente c'è la possibilità di acquistare qualche lattina sui siti che vendono cibo giapponese online. Ad ogni modo, in Giappone l'acquisto di queste ...

Advertising

GamePlayFusi : @purpleblow guardi che non ti perdi nulla, io ho serie x ed i miei amici che hanno ps5, la tengono a prendere polve… - MarzDaTroller : @Xbox D3ad console ps5. Dtyer - LaSourcePS5 : ??ALERTE STOCK?? Des packs PS5 sont disponibles chez CDISCOUNT ?? Pack standard + 2e manette - CosenzaChannel : ???? #COSENZACALCIO | Regalo speciale di Pasqua per i calciatori dell' #Ascoli. Il Presidente #Pulcinelli regala loro… - XxJoe30031xX : Fatemi capire, #OddWorldSoulStorm è disponibile sia su #Ps4 che #PS5 ma dal Plus puoi giocarci solo se hai la nuova… -