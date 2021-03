Paniere solidale | aumentano le richieste d’aiuto da parte dei cittadini

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nell’area dell’ex Caserma Allievi Carabinieri oggi è stato allestito il punto per la consegna delalimentare per le categorie più deboli della Città. Si tratta della quinta edizione di questa iniziativa che, come le altre, è curata dalla Caritas, d’intesa con l’Arcivescovo di Benevento, mons. Felice Accrocca e con l’Arma dei Carabinieri del comandante Germano Passafiume. Dopo l’esplosione della prima ondata della pandemia, l’iniziativa vuole essere una nuova risposta concreta all’acuto disagio sociale che la crisi sanitaria ha creato in larga fascia della popolazione.La difficoltà di tanti connel mettere un piatto caldo in tavola a pranzo e a cena crescono sempre di più: da qui la disperazione di molti e l’impegno della Chiesa e degli stessi Carabinieri di dare una mano a chi non ha come tirare ...