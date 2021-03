Masters 1000 Miami 2021, Bublik a Sinner: “Non sei umano” (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Non sei umano, hai 19 anni e giochi in questa maniera. Complimenti“. Queste le parole rivolte da Aleksandr Bublik a Jannik Sinner nel momento della stretta di mano al termine del match valido per i quarti di finale del Masters 1000 di Miami. Il tennista kazako, sconfitto per 7-6(5) 6-4 dopo un incontro combattuto, ha elogiato il giovane azzurro. Nonostante l’adrenalina e la stanchezza per il match appena terminato, Bublik è riuscito a strappare un sorriso al classe 2001, il quale si è concesso una risata scherzosa con il suo avversario alla fine della sfida. LA CRONACA DEL MATCH IL PROSSIMO AVVERSARIO DI Sinner SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Non sei, hai 19 anni e giochi in questa maniera. Complimenti“. Queste le parole rivolte da Aleksandra Janniknel momento della stretta di mano al termine del match valido per i quarti di finale deldi. Il tennista kazako, sconfitto per 7-6(5) 6-4 dopo un incontro combattuto, ha elogiato il giovane azzurro. Nonostante l’adrenalina e la stanchezza per il match appena terminato,è riuscito a strappare un sorriso al classe 2001, il quale si è concesso una risata scherzosa con il suo avversario alla fine della sfida. LA CRONACA DEL MATCH IL PROSSIMO AVVERSARIO DISportFace.

Advertising

WeAreTennisITA : SINNER DA RECORD ?? Jannik recupera il primo set da 3 a 5 e il secondo da 1 a 3 aspettando con pazienza che l'estro… - SuperTennisTv : ?? @janniksin raggiunge i suoi primi quarti di finale in carriera in un Masters 1000! #Sinner spaziale! ?? #tennis… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS MASTERS 1000 MIAMI, SINNER IN SEMIFINALE BATTUTO IN DUE SET BUBLIK (7-6, 6-4) ??… - BonoraGabriella : RT @WeAreTennisITA: SINNER DA RECORD ?? Jannik recupera il primo set da 3 a 5 e il secondo da 1 a 3 aspettando con pazienza che l'estro tenn… - GiusvaPulejo : #Sinner è il sesto italiano in assoluto nella storia del tennis a raggiungere una semifinale in un Masters 1000. La… -

Ultime Notizie dalla rete : Masters 1000 Atp Miami: Sinner in semifinale, la prima in un Masters 1000 Jannik Sinner centra la prima semifinale in carriera in un Masters 1000 battendo in due set Alexander Bublik nei quarti del 'Miami Open'. Nel primo ATP Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 4.299.205 dollari che si sta disputando - combined con ...

Osaka ko dopo più di un anno La greca ha sconfitto la giapponese 6 - 0 6 - 4 nei quarti di finale del Masters 1000 di Miami, togliendo cos alla vincitrice degli ultimi US Open la speranza di superare l'australiana Ashleigh Barty ...

Masters 1000 Miami: LIVE i risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. Oggi in campo Jannik Sinner LiveTennis.it MIAMI: SINNER NON SI FERMA, E’ IN SEMIFINALE! TENNIS – Non ci sono più aggettivi per descrivere quello che sta facendo Jannik Sinner in questa edizione 2021 del torneo di Miami. Sul cemento della Florida infatti il giovane talento azzurro ha cent ...

Masters 1000 Miami 2021, Bublik a Sinner: “Non sei umano” Masters 1000 Miami. "Non sei umano, hai 19 anni e giochi in questa maniera. Complimenti". Queste le parole rivolte da Aleksandr Bublik a Jannik Sinner.

Jannik Sinner centra la prima semifinale in carriera in unbattendo in due set Alexander Bublik nei quarti del 'Miami Open'. Nel primo ATPstagionale, dotato di un montepremi di 4.299.205 dollari che si sta disputando - combined con ...La greca ha sconfitto la giapponese 6 - 0 6 - 4 nei quarti di finale deldi Miami, togliendo cos alla vincitrice degli ultimi US Open la speranza di superare l'australiana Ashleigh Barty ...TENNIS – Non ci sono più aggettivi per descrivere quello che sta facendo Jannik Sinner in questa edizione 2021 del torneo di Miami. Sul cemento della Florida infatti il giovane talento azzurro ha cent ...Masters 1000 Miami. "Non sei umano, hai 19 anni e giochi in questa maniera. Complimenti". Queste le parole rivolte da Aleksandr Bublik a Jannik Sinner.