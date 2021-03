Lubrano: “Lazio-Torino e Inter-Sassuolo? D’ora in poi ci sarà un dopo Juventus” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Lubrano: c’è un prima e dopo Juventus-Napoli. Una volta che tali principi sono stati riconosciuti sono diventati non solo giustizia per caso singolo ma anche giurisprudenza per i casi futuri A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è Intervenuto Enrico Lubrano, avvocato, che ha difeso il Napoli insieme a Mattia Grassani al CONI. Lubrano ha parlato di Lazio-Torino e Inter-Sassuolo e dichiara che d”ora in poi ci sarà un dopo Juventus. Queste le sue parole: Lubrano SU Lazio – Torino ED IL GIUDIZIO DI SANDULLI “Lazio-Torino e il giudizio di Sandulli? La spiegazione ... Leggi su retecalcio (Di mercoledì 31 marzo 2021): c’è un prima e-Napoli. Una volta che tali principi sono stati riconosciuti sono diventati non solo giustizia per caso singolo ma anche giurisprudenza per i casi futuri A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, èvenuto Enrico, avvocato, che ha difeso il Napoli insieme a Mattia Grassani al CONI.ha parlato die dichiara che d”ora in poi ciun. Queste le sue parole:SUED IL GIUDIZIO DI SANDULLI “e il giudizio di Sandulli? La spiegazione ...

Advertising

Enzovit : Lubrano: 'Lazio-Torino e Inter-Sassuolo? D'ora in poi ci sarà un dopo Juventus'' - cn1926it : Avv. #Lubrano: “#LazioTorino e #InterSassuolo? D’ora in poi ci sarà un dopo #JuventusNapoli. Su #Sandulli…” - _SiGonfiaLaRete : #ESCLUSIVA - Avv. #Lubrano' D'ora in poi ci sarà un prima e un dopo #JuventusNapoli. Su #Sandulli...'… - infoitsport : L’avv Lubrano: “Lazio-Torino? Molto difficile un ribaltone in Appello” - Toro_News : ??? | ESCLUSIVA TN L'avvocato Enrico Lubrano ai microfoni di #ToroNews: 'Il Giudice Sportivo ha correttamente appli… -