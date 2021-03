LIVE Sinner-Bublik 4-5, Masters1000 Miami in DIRETTA: il kazako serve per il primo set (Di mercoledì 31 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 Bublik. Il kazako servirà per il set dopo il cambio di campo. Sinner si ritrova nelle mani del suo avversario. VANTAGGIO Sinner: primo ace che arriva in un momento fondamentale. 40-40 Risposta vincente di Bublik che lascia paralizzato Sinner. 40-30 Gestisce bene uno slice basso e poi chiude con uno smash complesso. 30-30 Prima solida per l’azzurrino. 15-30 Erroraccio con il rovescio in fase di costruzione per Sinner. 15-15 Servizio e dritto vincente a campo spalancato. 0-15 Dritto in controbalzo di pregevole fattura del russokazako. 5-3 Bublik. Grande prima al centro e dritto in campo aperto. Sinner serve ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-4. Ilservirà per il set dopo il cambio di campo.si ritrova nelle mani del suo avversario. VANTAGGIOace che arriva in un momento fondamentale. 40-40 Risposta vincente diche lascia paralizzato. 40-30 Gestisce bene uno slice basso e poi chiude con uno smash complesso. 30-30 Prima solida per l’azzurrino. 15-30 Erroraccio con il rovescio in fase di costruzione per. 15-15 Servizio e dritto vincente a campo spalancato. 0-15 Dritto in controbalzo di pregevole fattura del russo. 5-3. Grande prima al centro e dritto in campo aperto....

