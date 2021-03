Lione, De Sciglio: “Spero di restare, in Italia avevo perso la voglia di giocare” (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Mi piacerebbe rimanere. Qui mi trovo bene. Però non abbiamo ancora parlato di niente. Mancano ancora due mesi: vedremo cosa vorranno fare Lione e Juventus. Poi magari si possono aprire altre porte, chissà. restare all’estero, comunque, mi piacerebbe molto. Vedremo…”. Mattia De Sciglio sta vivendo un’annata positiva al Lione. Il difensore è in prestito dalla Juventus e si trova bene con Garcia, e in un’intervista a Gianluca Di Marzio confessa di non rimpiangere affatto il calcio Italiano: “Qua c’è una mentalità diversa. Si lavora molto, ma con meno intensità: se a loro proponi i metodi che utilizziamo in Italia ti prendono per matto, ma si lavora comunque molto bene. Anche qu si vuole vincere, ma il calcio si vive meglio. In Italia le pressioni sono talmente esasperate ... Leggi su sportface (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Mi piacerebbe rimanere. Qui mi trovo bene. Però non abbiamo ancora parlato di niente. Mancano ancora due mesi: vedremo cosa vorranno faree Juventus. Poi magari si possono aprire altre porte, chissà.all’estero, comunque, mi piacerebbe molto. Vedremo…”. Mattia Desta vivendo un’annata positiva al. Il difensore è in prestito dalla Juventus e si trova bene con Garcia, e in un’intervista a Gianluca Di Marzio confessa di non rimpiangere affatto il calciono: “Qua c’è una mentalità diversa. Si lavora molto, ma con meno intensità: se a loro proponi i metodi che utilizziamo inti prendono per matto, ma si lavora comunque molto bene. Anche qu si vuole vincere, ma il calcio si vive meglio. Inle pressioni sono talmente esasperate ...

