L'ennesima beffa per i ristoratori: il governo fissa le condizioni (inverosimili) per riaprire (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nessuna tregua, nessun respiro. Quella di Mario Draghi verso gli italiani è una vera e propria dichiarazione di guerra, in queste settimane, con le restrizioni già in atto che preparano la strada ad altre già annunciate. Il governo ha deciso di proseguire lungo la strada già tracciata dal precedente Conte bis, forse anche con maggiore accanimento. Elencando numeri che sottolineano come l'emergenza sanitaria non sia ancora alle spalle e annunciando, con largo anticipo, che non ci sarà "nessuna tregua" per tutto il mese di aprile. E così alla vigilia del Consiglio dei ministri che dovrà varare il nuovo decreto sul sostanziale prolungamento delle restrizioni dal 7 al 30 aprile, come rivelato da Repubblica, il premier ha deciso di avocare a sé il dossier. Di sicuro, non ci sarà né il passaggio alle zone gialle in automatico al raggiungimento di certi numeri né un ...

