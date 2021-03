L’appello di “Realtà Sanitaria”: “Vaia e Rasi entrino presto nel Comitato tecnico scientifico” (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’Associazione “Realtà Sanitaria” onlus, presieduta dal presidente Eugenio Pacifici e dal vicepresidente , professor Antonio Monteleone, si è distinta in questo anno devastato dal Covid per iniziative di grande rilievo: prima tra tutte la battaglia per la riapertura dell’ospedale Forlanini, un’eccellenza della Sanità di Roma e del Lazio. La proposta di “Realtà Sanitaria” lanciata in questi giorni al governo è quella di inserire nel Comitato tecnico scientifico due figure dal rilievo internazionale: il professor Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma, in prima fila nella cura e nella ricerca sul Covid 19. E il professor Guido Rasi, già direttore generale dell’Aifa e poi dell’Ema. “Due professionalità ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’Associazione “” onlus, presieduta dal presidente Eugenio Pacifici e dal vicepresidente , professor Antonio Monteleone, si è distinta in questo anno devastato dal Covid per iniziative di grande rilievo: prima tra tutte la battaglia per la riapertura dell’ospedale Forlanini, un’eccellenza della Sanità di Roma e del Lazio. La proposta di “” lanciata in questi giorni al governo è quella di inserire neldue figure dal rilievo internazionale: il professor Francesco, direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma, in prima fila nella cura e nella ricerca sul Covid 19. E il professor Guido, già direttore generale dell’Aifa e poi dell’Ema. “Due professionalità ...

