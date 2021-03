La vendetta dei riders. Il debutto in Borsa di Deliveroo è un disastro (Di mercoledì 31 marzo 2021) debutto disastroso per Deliveroo alla Borsa di Londra. Il titolo della società di consegna di cibo a domicilio, che in fase di collocamento ha dovuto abbassare le sue pretese al minimo della forchetta, è arrivata a perdere fino al 30% nelle prime contrattazioni, con gli investitori - secondo Bloomberg - preoccupati per la struttura del capitale, con due classi di azioni, e per i diritti dei rider. Alcune grandi società di gestione britanniche si erano rifiutate di partecipare alla quotazione in quanto il trattamento dei rider di Deliveroo, che per la prossima settimana stanno preparando una protesta per chiedere paghe più alte e migliori condizioni di lavoro, non rispetta i criteri per gli investimenti responsabili. “Ci sarà molta pressione in vendita, in quanto molti cercano di ritirarsi da una Ipo ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 31 marzo 2021)so peralladi Londra. Il titolo della società di consegna di cibo a domicilio, che in fase di collocamento ha dovuto abbassare le sue pretese al minimo della forchetta, è arrivata a perdere fino al 30% nelle prime contrattazioni, con gli investitori - secondo Bloomberg - preoccupati per la struttura del capitale, con due classi di azioni, e per i diritti dei rider. Alcune grandi società di gestione britanniche si erano rifiutate di partecipare alla quotazione in quanto il trattamento dei rider di, che per la prossima settimana stanno preparando una protesta per chiedere paghe più alte e migliori condizioni di lavoro, non rispetta i criteri per gli investimenti responsabili. “Ci sarà molta pressione in vendita, in quanto molti cercano di ritirarsi da una Ipo ...

