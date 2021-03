Ken Block | all’asta le Ford di Mr Gymkhana

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Il 2021 vede interrompersi dopo undici anni la relazione tra Kene la. Il pilota e stuntman californiano, noto agli appassionati per le serie di acrobazie in auto meglio note come, ha inaugurato la svendita di fine rapporto. Tre delle suepiù celebri finiranno infatti, e si trattano di modelli

Advertising

RValdemburg : Una Ford Fiesta da 600 CV e non solo, le auto di Ken Block all'asta -

Ultime Notizie dalla rete : Ken Block

Motor1 Italia

Ma c'era molta attesa per il debutto di un sodale di Pastrana, ovvero, sulla Skoda Fabia R5+ , dopo aver gareggiato buona parte della sua carriera - più di un decennio - su vetture Ford. L'...(audio in italiano) VOTO ROTTEN TOMATOES: 69% VOTO IMDB: 8,7 The Gymkhana Files Il dietro le quinte delle evoluzioni di. VOTO IMDB: 8,0 Top Gear Le ultime stagioni di Top Gear (dalla 15° ...Il pilota statunitense dice addio a 3 compagne di Gymkhana, per un totale di quasi 2000 CV di potenza. E gomme nuove ...La stagione 2021 di Travis Pastrana nell'ARA (American Rally Association, in pratica il campionato nazionale rally statunitense) parte con il piede giusto, e un piede pure bello pesante visto che il p ...