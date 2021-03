Il cantante del gruppo rock Behemoth lancia raccolta fondi per la libertà di espressione in Polonia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nergal, vocalist e chitarrista del gruppo, è stato multato da un tribunale di Varsavia per aver insultato sentimenti religiosi o simboli nazionali e ha fatto appello Leggi su rainews (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nergal, vocalist e chitarrista del, è stato multato da un tribunale di Varsavia per aver insultato sentimenti religiosi o simboli nazionali e ha fatto appello

Advertising

RaiNews : L'artista è accusato di aver calpestato immagini sacre e di aver strappato la Bibbia sul palco #rock - meringalexotan : sarà che bisogna farsi spiegare da fedez che Pillon é un coglione fascista che sta facendo di tutto per bloccare il… - TracciaNessuna : Auguri a Johann Sebastian Bach noto botanico omonimo del più noto cantante degli Skid Row e anche a Luca Sardella. - emmasspov : @pioveColSole_ @Libero_official @Elodiedipa Non si basa solo su quello. Cmq stiamo divagando. Il senso del mio comm… - M4RR4C4SH : francesco e secondo te questa cantante non fa comunque parte del popolo italiano? boh riprendetevi -