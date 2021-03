Google annuncia un grande ritorno su Google Maps per Android (Di mercoledì 31 marzo 2021) A grande richiesta Google annuncia il ritorno della bussola all'interno dell'app Google Maps per Android: ecco come riaverla. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 31 marzo 2021) Arichiestaildella bussola all'interno dell'appper: ecco come riaverla. L'articolo proviene da Tutto

Advertising

TuttoAndroid : Google annuncia un grande ritorno su Google Maps per Android - sissylily93 : Non io che ieri ho messo come sfondo del pc di lavoro uno dei più bei fiordi norvegesi e non Capa che ieri sera ann… - roberiez : RT @pedroelrey: Google annuncia gli aggiornamenti a Maps, comprese le indicazioni AR per interni - - pedroelrey : Google annuncia gli aggiornamenti a Maps, comprese le indicazioni AR per interni - - blogLinkes : #Google annuncia Live View Maps per aeroporti e centri commerciali. -