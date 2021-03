Germania | dubbi su AstraZeneca

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Dopo alcuni casi di trombosi cerebrale su donne sotto i 55 anni, da ieri la commissione permanente per il vaccino ha raccomandato la somministrazione solo agli over ...

Dopo alcuni casi di trombosi cerebrale su donne sotto i 55 anni, da ieri la commissione permanente per il vaccino ha raccomandato la somministrazione solo agli over ...Laindaga in totale su 31 casi di rari coaguli di sangue nel cervello, 9 dei quali hanno ... il vaccino si chiamerà Vaxzevria Vaccino AstraZeneca, efficacia e sicurezza: le risposte ai...L’azienda farmaceutica AstraZeneca ha registrato il nome ufficiale del proprio vaccino anti-Covid, che diventerà «Vaxzevria». Lo ha approvato e comunicato l’Agenzia europea per i medicinali (Ema). «Da ...La cancelliera della Germania, Angela Merkel non ha dubbi ed è pronto a farsi somministrare il vaccino anti-Covid di AstraZeneca: le ultime.