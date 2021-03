Eutanasia, perché sono un assoluto assertore da sempre (Di mercoledì 31 marzo 2021) Mi trovo ancora una volta a parlare di Eutanasia della quale sono un assoluto assertore da sempre. L'Associazione Coscioni, quelli che hanno accompagnato il DJ Fabo a morire serenamente in Svizzera, hanno detto: “Sentire che dopo il Portogallo un altro Paese vicino all'Italia come la Spagna si è pronunciato a favore dell'Eutanasia, ci rende, ancora una volta, impotenti dinanzi al silenzio dell'Italia”. Eppure, a chi scrive, risulta che molte persone in grande sofferenza, in previsione di una morte certa, gradirebbero morire serenamente guardando i propri cari. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Mi trovo ancora una volta a parlare didella qualeunda. L'Associazione Coscioni, quelli che hanno accompagnato il DJ Fabo a morire serenamente in Svizzera, hanno detto: “Sentire che dopo il Portogallo un altro Paese vicino all'Italia come la Spagna si è pronunciato a favore dell', ci rende, ancora una volta, impotenti dinanzi al silenzio dell'Italia”. Eppure, a chi scrive, risulta che molte persone in grande sofferenza, in previsione di una morte certa, gradirebbero morire serenamente guardando i propri cari.

