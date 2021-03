Dl Covid, i sindaci protestano: 'Misure decise senza di noi' (Di mercoledì 31 marzo 2021) L'Associazione nazionale Comuni italiani protesta contro la decisione del Cdm di approvare il nuovo decreto legge in materia di Misure anti - Covid. 'Scopriamo che non ci sono più zone bianche e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 31 marzo 2021) L'Associazione nazionale Comuni italiani protesta contro la decisione del Cdm di approvare il nuovo decreto legge in materia dianti -. 'Scopriamo che non ci sono più zone bianche e ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid sindaci Dl Covid, i sindaci protestano: 'Misure decise senza di noi' ...legge in materia di misure anti - Covid. 'Scopriamo che non ci sono più zone bianche e gialle e che molte attività economiche resteranno chiuse per ancora un mese. E per la prima volta i sindaci non ...

Covid: Decaro, 'sindaci non consultati per decreto, frattura istituzionale' Eppure da oltre un anno noi sindaci ci siamo distinti per responsabilità e leale collaborazione istituzionale, mettendo sempre la nostra faccia anche su provvedimenti e scelte non direttamente ...

Dl Covid, i sindaci protestano: "Misure decise senza di noi" TGCOM Usa: Casa Bianca chiede reintroduzione obbligo mascherine a Stati che lo hanno revocato New York, 31 mar 21:26 - (Agenzia Nova) - Andy Slavitt, consigliere della Casa Bianca per il dossier relativo alla pandemia di Covid-19, ha esortato i governatori, i sindaci e i leader locali ad ...

Covid, istituite altre zone rosse in Sicilia. C’è anche Lampedusa Il provvedimento è stato adottato su richiesta dei sindaci, e sulla scorta delle relazioni delle Asp, a seguito dell’aumento di casi positivi al Covid. Diventano, così, 27 le zone rosse sul territorio ...

