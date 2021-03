Decreto Covid | ancora stop alla zona gialla | ma possibili aperture in base ai dati - BOZZA

Advertising

rtl1025 : ?? Nessuna zona gialla fino al 30 aprile. E' quanto prevede la bozza del nuovo decreto legge #Covid_19, che è atteso… - LegaSalvini : #SALVINI: 'RIAPERTURE? SIANO IN DECRETO SE DATI MIGLIORANO' - repubblica : Decreto anti-Covid, Italia rossa e arancione tutto aprile. Oggi il Cdm sulle nuove misure. La bozza: obbligo vaccin… - PCagnan : Covid, nuovo decreto legge: nessuna zona gialla ad aprile ma possibili deroghe - Il Mattino di Padova Padova - lattuga99 : RT @rtl1025: ?? Fino al 30 aprile nelle zone rosse non sarà consentito andare a trovare parenti o amici una volta al giorno e in massimo due… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Covid

Il Sole 24 ORE

Nessuna zona gialla fino al 30 aprile. E' quanto prevede la bozza del nuovolegge, che è atteso nel pomeriggio in Cdm e proroga il dpcm dello scorso 2 marzo ,prevedendo misure anti contagio più rigide dal 7 aprile e per tutto il mese. La bozza prevede che si ...Nelche va oggi in Consiglio dei ministri è presente lo 'scudo penale' per il personale sanitario impegnato nelle vaccinazioni. E' quanto prevede una bozza del Dl, che andrà in ...Dal 7 al 30 aprile, anche in zona rossa, è assicurata la frequenza per la scuola dell'infanzia, la primaria e il primo anno delle medie mentre restano chiuse seconda e terza media, oltre alle superior ...Nella bozza del nuovo decreto Covid viene confermata la riapertura delle scuole dopo le vacanze di Pasqua, dall’infanzia alla prima media, ...