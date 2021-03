Cyberpunk 2077 tra annuncio troppo presto e lancio disastroso? CD Projekt promette miglioramenti sul marketing

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Dopo quanto accaduto con, CDha promessonel. In una nuova presentazione strategica, lo studio ha detto che apporterà molteplici modifiche al modo in cui commercializzerà i giochi futuri, con campagne dipiù brevi e una migliore gestione delle aspettative per come sarà il gioco al. Gran parte di questi cambiamenti sembra una risposta diretta alle critiche alla campagnadi, che è durata quasi 8 anni. Una campagna che ha creato un hype incredibile, ma alla fine il prodotto finale non ha soddisfatto le altissime aspettative. Per questo motivo, uno degli obiettivi futuri di CDè "gestire correttamente le ...

Settimana molto importante per Cyberpunk 2077 e CD Projekt RED quella attuale. Dopo aver rimandato uno dei primi aggiornamenti per il gioco, da qualche giorno il tanto discusso nuovo gioco dei creatori della saga videoludica di The Witcher ha ricevuto importanti novità. Dopo più di tre mesi passati a lavorare silenziosamente per mettere una pezza al disastroso lancio di Cyberpunk 2077, CD Projekt Red ha deciso di condividere con fan e investitori i propri piani futuri, annunciando l'acquisizione di Digital Scapes prima, e mostrando la Roadmap definitiva del 2021 poi. La società vuole ingrandirsi ancora e sviluppare i suoi due franchise in parallelo: si parla anche della roadmap 2021 e dei piani per il multiplayer di Cyberpunk.