Covid: Pd Lombardia, 'nuove accuse ennesimo colpo a credibilità Fontana' (Di mercoledì 31 marzo 2021) Milano, 31 mar. (Adnkronos) - “La nuova accusa rivolta dalla Procura della Repubblica di Milano al presidente Fontana è l'ennesimo colpo alla sua credibilità. Un'accusa non è una sentenza e prendiamo atto della disponibilità assicurata dai suoi legali a chiarire la zona d'ombra che avvolge i suoi fondi detenuti all'estero e fatti rientrare con la voluntary disclosure nel 2015". Lo dichiarano in una nota congiunta il segretario regionale del Pd lombardo, Vinicio Peluffo, e il capogruppo al Pirellone, Fabio Pizzul. "Per parte nostra, già un anno fa chiedemmo al Consiglio regionale di sfiduciare un presidente che aveva mentito ai cittadini sulla vicenda dei camici e che aveva soldi in Svizzera e in altri paradisi fiscali, con l'evidente conseguenza di occultarli al fisco italiano. Per noi ce n'era a sufficienza già allora ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Milano, 31 mar. (Adnkronos) - “La nuova accusa rivolta dalla Procura della Repubblica di Milano al presidenteè l'alla sua. Un'accusa non è una sentenza e prendiamo atto della disponibilità assicurata dai suoi legali a chiarire la zona d'ombra che avvolge i suoi fondi detenuti all'estero e fatti rientrare con la voluntary disclosure nel 2015". Lo dichiarano in una nota congiunta il segretario regionale del Pd lombardo, Vinicio Peluffo, e il capogruppo al Pirellone, Fabio Pizzul. "Per parte nostra, già un anno fa chiedemmo al Consiglio regionale di sfiduciare un presidente che aveva mentito ai cittadini sulla vicenda dei camici e che aveva soldi in Svizzera e in altri paradisi fiscali, con l'evidente conseguenza di occultarli al fisco italiano. Per noi ce n'era a sufficienza già allora ...

Advertising

matteosalvinimi : Sempre un grande Giorgio Armani ???? La casa di moda sarà una delle prime aziende con sede in Lombardia a dare il via… - MediasetTgcom24 : Covid, Armani trasforma il suo Teatro in un centro vaccini in Lombardia - RegLombardia : #LNews A fronte di 44.289 tamponi effettuati, sono 3.271 i nuovi positivi (7,3%). I guariti/dimessi sono 2.469 ????… - IaconaRiccardo : RT @GiovanniTizian: #Fontana è indagato per i conti in #Svizzera: sospetti sull'origine di oltre 2 milioni di euro @emifittipaldi @alfredof… - Dome689 : RT @webecodibergamo: I dati lombardi -