Covid, muore a 55 anni dopo un mese dalla scomparsa del padre (Di mercoledì 31 marzo 2021) E' morta a 55 anni Catia Pampaloni , meno di un mese dopo la morte del padre Ferdinando , storico dirigente del Coiano Santa Lucia deceduto il 4 marzo. Catia era la sua figlia primogenita ed è ...

