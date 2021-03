**Covid: Liguori, 'fuga virus da laboratorio Cina? Lo dissi per primo e nessuno diede importanza'** (2) (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Adnkronos) - Sul ritardo dell'inchiesta voluta ora dall'Oms, Liguori osserva senza mezzi termini: "Una farsa. I cinesi hanno spinto sull'Oms per fare una farsa di indagine, con 17 scienziati venuti da fuori affiancati da 17 scienziati cinesi che hanno nascosto tutto". A questo punto però "l'Oms, che è un'agenzia dell'Onu, correva il rischio di essere esautorata completamente e rischiava di scomparire. Ha dunque ricevuto dunque pressioni dall'Onu per fare una vera inchiesta, ed è intervenuto il direttore generale Ghetreyesus che ha riaperto la questione", spiega. Su quali possano essere gli esiti dell'inchiesta avviata dall'Oms, il giornalista ipotizza: "Da una parte si tratta di stabilire i passaggi e i danni, dall'altro il risarcimento. Ma prevedo una forte resistenza da parte dei cinesi". Quale sarebbe la vera forma di risarcimento? "Che tirino fuori i brevetti dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Adnkronos) - Sul ritardo dell'inchiesta voluta ora dall'Oms,osserva senza mezzi termini: "Una farsa. I cinesi hanno spinto sull'Oms per fare una farsa di indagine, con 17 scienziati venuti da fuori affiancati da 17 scienziati cinesi che hanno nascosto tutto". A questo punto però "l'Oms, che è un'agenzia dell'Onu, correva il rischio di essere esautorata completamente e rischiava di scomparire. Ha dunque ricevuto dunque pressioni dall'Onu per fare una vera inchiesta, ed è intervenuto il direttore generale Ghetreyesus che ha riaperto la questione", spiega. Su quali possano essere gli esiti dell'inchiesta avviata dall'Oms, il giornalista ipotizza: "Da una parte si tratta di stabilire i passaggi e i danni, dall'altro il risarcimento. Ma prevedo una forte resistenza da parte dei cinesi". Quale sarebbe la vera forma di risarcimento? "Che tirino fuori i brevetti dei ...

