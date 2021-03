Covid: Fornaro, 'Salvini in imbarazzo per misure in continuità ma guardi Francia e Germania' (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 (Adnkronos) - "Possiamo anche comprendere l'imbarazzo della Lega di Salvini a votare le misure anti Covid 19 in assoluta continuità con il governo precedente. Salvini, poi, alzi lo sguardo dai social e guardi alle misure restrittive che stanno adottando Germania e Francia. Gli italiani hanno chiaro chi sta tutelando la loro salute e chi invece ogni giorno pare essere interessato solo a coltivare il consenso elettorale e a individuare nemici immaginari". Lo afferma Federico Fornaro, capogruppo di Leu alla Camera. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 (Adnkronos) - "Possiamo anche comprendere l'della Lega dia votare leanti19 in assolutacon il governo precedente., poi, alzi lo sguardo dai social eallerestrittive che stanno adottando. Gli italiani hanno chiaro chi sta tutelando la loro salute e chi invece ogni giorno pare essere interessato solo a coltivare il consenso elettorale e a individuare nemici immaginari". Lo afferma Federico, capogruppo di Leu alla Camera.

