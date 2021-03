Chi è Miryea Stabile: Età, Instagram Influencer, Isola e Pupa e Secchione (Di mercoledì 31 marzo 2021) Miryea Stabile è un Influencer e graphic designer di Brescia di 23 anni attualmente naugrafa dell’Isola dei Famosi. Già nota al grande pubblico per aver vinto La Pupa, Il Secchione e Viceversa 2021 in coppia con il Secchione Marini, l’Influencer è ora impegnata nel reality L’Isola dei Famosi 2021 in Honduras. Chi è Miryea Stabile? Nome: Miryea Stabile Soprannome: Mirea Età: 23 anni Segno Zodiacale: Vergine Data di nascita: 16 settembre 1997 Luogo di nascita: Brescia Altezza: non disponibile Peso: non disponibile Tatuaggi: Nessun Tatuaggio visibile Profilo Instagram Ufficiale: @MiryeaStabile Profilo Tik ... Leggi su chiecosa (Di mercoledì 31 marzo 2021)è une graphic designer di Brescia di 23 anni attualmente naugrafa dell’dei Famosi. Già nota al grande pubblico per aver vinto La, Ile Viceversa 2021 in coppia con ilMarini, l’è ora impegnata nel reality L’dei Famosi 2021 in Honduras. Chi è? Nome:Soprannome: Mirea Età: 23 anni Segno Zodiacale: Vergine Data di nascita: 16 settembre 1997 Luogo di nascita: Brescia Altezza: non disponibile Peso: non disponibile Tatuaggi: Nessun Tatuaggio visibile ProfiloUfficiale: @Profilo Tik ...

Advertising

escatenoinfernu : RT @peperoncin0_: ???????????????????? ???????????????? ??vi ricordo che il televoto è “chi vuoi eliminare?” quindi votiamo AWED #isola #Miryea #prelemi htt… - Isabell40382153 : RT @IsolaDeiFamosi: Awed e Miryea sono i due nominati della sesta puntata?? chi vuoi eliminare? #Isola ?? - ___be_______ : RT @Efinas_love: ATTENZIONE LA DOMANDA È CHI VUOI ELIMINARE!! QUINDI VOTATE MIRYEA PER FAR RIMANERE IL NOSTRO AWED #isola #awed #iostoconaw… - ZappiaRita : @ilmio3go Anzi ne approfitto per dire a chi vuole votare di eliminare miryea per salvare Awed grazie. Per votare ba… - etevnita : raga ma stavo pensando, se hanno nominato Miryea solo perché ha parlato con awed e vera, visto che ora nessuno sta… -