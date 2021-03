Caso camici, nuovi guai per Attilio Fontana: è indagato anche per autoriciclaggio e false dichiarazioni (Di mercoledì 31 marzo 2021) Attilio Fontana ancora una volta al centro del ciclone per il Caso “camici”. Due nuovi reati sono stati ipotizzati dalla Procura di Milano nei confronti del presidente di Regione Lombardia, già indagato per frode in pubbliche forniture. Il governatore ora risulta iscritto anche per autoriciclaggio e false dichiarazioni nella parte dell’indagine relativa ai 5,3 milioni di euro depositati su un conto svizzero, a suo dire frutto di una eredità, ma sul quale è stata avviata una rogatoria. La richiesta giudiziaria da parte della Procura si è resa necessaria in merito a dei flussi non chiari e alla mancanza di documenti necessari per spiegare le movimentazioni. Il procuratore Francesco Greco ha fatto sapere che la difesa ... Leggi su open.online (Di mercoledì 31 marzo 2021)ancora una volta al centro del ciclone per il”. Duereati sono stati ipotizzati dalla Procura di Milano nei confronti del presidente di Regione Lombardia, giàper frode in pubbliche forniture. Il governatore ora risulta iscrittopernella parte dell’indagine relativa ai 5,3 milioni di euro depositati su un conto svizzero, a suo dire frutto di una eredità, ma sul quale è stata avviata una rogatoria. La richiesta giudiziaria da parte della Procura si è resa necessaria in merito a dei flussi non chiari e alla mancanza di documenti necessari per spiegare le movimentazioni. Il procuratore Francesco Greco ha fatto sapere che la difesa ...

