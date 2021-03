Byoblu cancellato da YouTube Messora | “Vogliono schiacciare chi esce dal conformismo sociale”

Leggi su nuovasocieta

(Di mercoledì 31 marzo 2021) E’ stato chiuso definitivamente sulla piattaformail noto canale, fondato da Claudio, 53 anni, ex responsabile del Movimento 5 Stelle prima dell’avvento di Rocco Casalino. Una tv presente da 14 anni, con 521mila utenti sue una pagina Facebook che conta 161mila like. Insomma nel marasma del web un canale che è riuscito sicuramente ad imporsi. Per il suo fondatore, la censura dei contenuti non allineati da parte dei grandi colossi della rete è conclamata: “Esiste come un plotone di esecuzione che fa irruzione nelle redazioni e decide cosa può andare in onda e cosa no». Un modo per “chidal binario del”. Insomma per colpire chi da spazio a idee che sui media non esistono” Le ...