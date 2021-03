Avanti un altro, vincita monstre dopo 16 risposte di fila – VIDEO (Di mercoledì 31 marzo 2021) Una cifra monstre quella vinta da Daniele, concorrente di Avanti un altro, che ha sbagliato una sola risposta ed ha guadagnato un montepremi da capogiro Avvenimento più unico che raro ad #AvantiUnaltro, il Game Show preserale condotto da Paolo Bonolis: il concorrente Daniele arriva sino all’ultima domanda, evitando il “montepremi countdown” e vincendo l’intera somma L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Una cifraquella vinta da Daniele, concorrente diun, che ha sbagliato una sola risposta ed ha guadagnato un montepremi da capogiro Avvenimento più unico che raro ad #Un, il Game Show preserale condotto da Paolo Bonolis: il concorrente Daniele arriva sino all’ultima domanda, evitando il “montepremi countdown” e vincendo l’intera somma L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

robersperanza : Ho firmato il protocollo con regioni e farmacisti per far partire in sicurezza le vaccinazioni Covid nelle farmacie… - virginiaraggi : Iniziato stamattina sgombero Area F del campo rom di Castel Romano. Un altro passo in avanti per superamento e chiu… - infoitcultura : Avanti un altro, Carmen Di Pietro terrorizzata: “Ho paura di infettare mia figlia” - infoitcultura : Chi è la nuova Bona Sorte di Avanti un altro | tutto sulla modella Fabrizia Santarelli - infoitcultura : Avanti un altro, in studio si perde ogni inibizione, “Cosa è stato detto”!!!! -