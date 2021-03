Aumentiamo i fondi del Next Generation Eu Bagella sull’asse Draghi-Macron

Leggi su formiche

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Nell’ultimo Consiglio Europeo, al quale ha partecipato in remoto il presidente americano, Emmanuelha richiamato l’attenzione sull’entità del piano per la ripresa dell’economia presentato da Joe Biden, di 1,9 trilioni di dollari, facendo capire che bisognerà adeguare quello europeo, ancora, peraltro non avviato concretamente. Vi sono tre questioni che derivano da questa differenza che meritano attenzione: i riflessi sull’economia americana, i riflessi sull’economia europea, i riflessi sull’euro. L’economia americana è prevista in forte crescita, trainata dall’aumento della domanda interna, 1.500 dollari distribuiti a ogni cittadino in difficoltà a seguito della pandemia, ai quali si aggiungono gli investimenti in infrastrutture, specie di trasporto, come strade e autostrade che contribuiranno a ridurre i tempi di collegamento tra le diverse aree del paese e a ...