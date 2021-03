Ascolti Tv ieri martedì 30 marzo 2021 | Leonardo in leggero calo Iene ridens

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 539.000 (2%). Nel Preserale su Rai1 L'Eredità 4.336.000 (22,9%). Su Canale5 Avanti un Altro! 3.755.000 (20,6%). Su Rai3 le edizioni del Tg Regione 3.170.000 (15,5%)...

Tvmartedì 29 marzo 2021 . Prima serata su Rai1 la seconda puntata di Leonardo ha conquistato una media di 5.859.000 spettatori pari al 23,9% di share, in leggero calo rispetto all'...... seppur non ancora annunciata, sembra essere una conseguenza naturale in considerazione del finale aperto ed il boom diregistrato ad ogni puntata:sera 6milioni e 451mila telespettatori ...Rai 1 ha appena trasmesso gli episodi 3 e 4 della serie evento Leonardo, prodotta da Rai Fiction, Lux Vide e Sony Pictures Television. Ecco l'opinione di uno ...Ascolti Tv ieri martedì 29 marzo 2021. Prima serata su Rai1 la seconda puntata di Leonardo ha conquistato una media di 5.859.000 spettatori pari al 23,9% di share, in leggero calo rispetto all’esordio ...