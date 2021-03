Archeologia | altari a Fortuna e Iside eccezionale scoperta a S Casciano dei Bagni**

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Sandei Bagni (Siena), 31 mar. - (Adnkronos) - Le vestigia di un santuario romano di età augustea,dedicati agli deiPrimigenia ee una statua in marmo raffigurante la dea Igea. E' quanto è tornato alla luce a Sandei Bagni (Siena) dallo scavo archeologico, avviato nell'agosto scorso e che aveva già fatto scoprire un altare in travertino dedicato ad Apollo. I risultati della campagna di scavo sono stati presentati oggi nel corso di una conferenza stampa alla presenza della sindaca Agnese Carletti, del dirigente della Soprintendenza archeologica delle province di Siena, Arezzo, Grosseto, Andrea Muzzi, del funzionario archeologo Jacopo Tabolli e del direttore dello scavo Emanuele Mariotti. L'impianto monumentale del santuario è riconducibile all'età augustea al di ...

... archeologo professionista esperto di topografia e geofisica applicata all', ... le vestigia di un santuario Romano intatto, il cui carattere sacro era suggellato dadedicati agli dei: ...E altritrovati in passato in zona, con dediche ad Apollo, a Igiea e Asclepio, vengono sicuramente dallo stesso luogo. 'Era un santuario internazionale di grandissima importanza' commenta ...Dopo gli scavi del 2020 è emerso nell'area del "Bagno Grande" un santuario romano di età imperiale che contiene gli altari dedicati a divinità femminili: Iside, Fortuna Primigenia e Igea e uno ad Apol ...A pochi metri dalle vasche pubbliche di acqua termale, scoperte grazie a uno scavo archeologico avviato ad agosto 2020 ...