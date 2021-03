Alexei Navalny ha iniziato lo sciopero della fame in carcere: “Mi sento male e non mi permettono di essere visitato da un medico” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Alexei Navalny ha iniziato un nuovo sciopero della fame in carcere. Il principale oppositore di Vladimir Putin in Russia è stato arrestato dalle forze dell’ordine il giorno del suo ritorno in patria, il 17 gennaio, dopo una lunga convalescenza all’ospedale Charité di Berlino, dove era stato ricoverato in seguito all’avvelenamento da Novichok del 20 agosto scorso. Il motivo, spiega lui stesso in una lettera pubblicata dallo staff sul profilo Instagram del dissidente, è la violazione del suo diritto di essere visitato da un medico per le sue delicate condizioni di salute. Nel lungo post sul social, Navalny spiega che soffre di forti dolori alla schiena alle gambe e, invece di predisporre una visita ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021)haun nuovoin. Il principale oppositore di Vladimir Putin in Russia è stato arrestato dalle forze dell’ordine il giorno del suo ritorno in patria, il 17 gennaio, dopo una lunga convalescenza all’ospedale Charité di Berlino, dove era stato ricoverato in seguito all’avvelenamento da Novichok del 20 agosto scorso. Il motivo, spiega lui stesso in una lettera pubblicata dallo staff sul profilo Instagram del dissidente, è la violazione del suo diritto dida unper le sue delicate condizioni di salute. Nel lungo post sul social,spiega che soffre di forti dolori alla schiena alle gambe e, invece di predisporre una visita ...

