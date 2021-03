Adr: per accelerare ripresa vanno estesi voli Covid Tested (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma – “La ripresa del trasporto aereo passa attraverso l’estensione dei voli Covid Tested. La procedura di viaggio disegnata da Aeroporti di Roma che consente, con un controllo preventivo sul 100% dei passeggeri, una radicale riduzione del rischio di importazione del contagio in alternativa alla quarantena fiduciaria, va ampliata a livello nazionale e sulle destinazioni strategiche per il Paese”. E’ la proposta rilanciata da Marco Troncone, Amministratore Delegato di ADR, nel corso di un’audizione in Commissione Trasporti della Camera sulle prospettive di ripresa del trasporto aereo. “Fin dall’inizio della pandemia- si legge in una nota di Adr- Aeroporti di Roma e’ stata in prima linea nelle misure di prevenzione, impegnandosi a garantire la massima sicurezza e tutela della salute a passeggeri e ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma – “Ladel trasporto aereo passa attraverso l’estensione dei. La procedura di viaggio disegnata da Aeroporti di Roma che consente, con un controllo preventivo sul 100% dei passeggeri, una radicale riduzione del rischio di importazione del contagio in alternativa alla quarantena fiduciaria, va ampliata a livello nazionale e sulle destinazioni strategiche per il Paese”. E’ la proposta rilanciata da Marco Troncone, Amministratore Delegato di ADR, nel corso di un’audizione in Commissione Trasporti della Camera sulle prospettive didel trasporto aereo. “Fin dall’inizio della pandemia- si legge in una nota di Adr- Aeroporti di Roma e’ stata in prima linea nelle misure di prevenzione, impegnandosi a garantire la massima sicurezza e tutela della salute a passeggeri e ...

