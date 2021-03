Zona gialla, l'ipotesi di un automatismo per le riaperture da aprile se calano i contagi (Di martedì 30 marzo 2021) Potrebbero rispuntare le zone gialle. Non da subito, ma dopo metà aprile. E forse di un ?giallo rafforzato?, con bar e ristoranti chiusi alle quattro di pomeriggio e non alle sei... Leggi su ilmattino (Di martedì 30 marzo 2021) Potrebbero rispuntare le zone gialle. Non da subito, ma dopo metà. E forse di un ?giallo rafforzato?, con bar e ristoranti chiusi alle quattro di pomeriggio e non alle sei...

Advertising

SimoneCosimi : I musei avevano appena riaperto in zona gialla. Quale sarebbe la differenza in termini di rischio nel lasciarli ape… - trash_italiano : *niente zona gialla fino al 30 aprile* #Amici20 - you_trend : ? Zona bianca, gialla, arancione, rossa: come sono cambiati i colori delle regioni e delle province autonome dal 6… - Maurizi89669463 : RT @ombrysan: Boom di contagi in zona rossa, incremento della curva rispetto alle settimane precedenti quando si era in zona gialla...e anc… - MancioRuggiero : RT @MarcoRav: @amaricord Non sanno manco più come avvenga sto contagio, negozi chiusi per tre settimane e non si scende manco della metà ma… -