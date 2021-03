Viaggi all’estero covid, “quarantena e tampone per chi rientra in Italia” (Di martedì 30 marzo 2021) Viaggi all’estero covid e nuove procedure per l’arrivo e il rientro in Italia. Arriva l’ordinanza del ministro della Salute per disporre tamponi e un periodo di stop con quarantena per chi arriva o rientra dai Paesi Ue. Secondo quanto si apprende da fonti del dicastero, infatti, “il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà in mattinata un’ordinanza che dispone, per arrivi e rientri da Paesi dell’Unione europea, tampone in partenza, quarantena di 5 giorni e ulteriore tampone alla fine dei 5 giorni. La quarantena è già prevista per tutti i Paesi extra Eu”. In ogni caso, come spiegato ieri sera dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio al Tg2Post, “quello che noi abbiamo chiesto è rimanere a casa e non spostarsi, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 30 marzo 2021)e nuove procedure per l’arrivo e il rientro in. Arriva l’ordinanza del ministro della Salute per disporre tamponi e un periodo di stop conper chi arriva odai Paesi Ue. Secondo quanto si apprende da fonti del dicastero, infatti, “il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà in mattinata un’ordinanza che dispone, per arrivi e rientri da Paesi dell’Unione europea,in partenza,di 5 giorni e ulteriorealla fine dei 5 giorni. Laè già prevista per tutti i Paesi extra Eu”. In ogni caso, come spiegato ieri sera dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio al Tg2Post, “quello che noi abbiamo chiesto è rimanere a casa e non spostarsi, ...

