Viaggi all’estero covid, Bonaccini: “Assurda anomalia” (Di martedì 30 marzo 2021) Possibilità di Viaggi all’estero in era covid, ma non di incontrare i parenti in Italia? “Un’Assurda anomalia”. Così il presidente della Regione Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, sulla sua pagina Facebook. “Trovo curioso che – scrive Bonaccini -, mentre a cittadini e attività economiche vengono chiesti ulteriori sforzi rispettando le restrizioni e le limitazioni, come giusto per fermare il contagio, siano permessi i Viaggi di vacanza all’estero. Non si possono incontrare i propri cari, magari a pochi chilometri di distanza, ma è possibile prendere un aereo e farne migliaia per svago?”. “Un controsenso – rimarca – che penalizza anche tutti gli operatori turistici e gli albergatori che da tanti mesi ... Leggi su italiasera (Di martedì 30 marzo 2021) Possibilità diin era, ma non di incontrare i parenti in Italia? “Un’”. Così il presidente della Regione Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano, sulla sua pagina Facebook. “Trovo curioso che – scrive-, mentre a cittadini e attività economiche vengono chiesti ulteriori sforzi rispettando le restrizioni e le limitazioni, come giusto per fermare il contagio, siano permessi idi vacanza. Non si possono incontrare i propri cari, magari a pochi chilometri di distanza, ma è possibile prendere un aereo e farne migliaia per svago?”. “Un controsenso – rimarca – che penalizza anche tutti gli operatori turistici e gli albergatori che da tanti mesi ...

