Verso la Lituania: Di Lorenzo titolare, Insigne a riposo

Proseguono, i lavori della Nazionale, in vista della sfida di domani sera con la Lituania. Gli Azzurri chiuderanno a Vilnius il ciclo di tre partite, che finora li ha visti vincere contro Irlanda del Nord e Bulgaria. Per questa gara, Roberto Mancini dovrebbe puntare su Giovanni Di Lorenzo dal primo minuto, mentre Lorenzo Insigne dovrebbe essere tenuto a riposo con la possibilità di essere schierato a partita in corso.

