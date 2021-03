Uomini e Donne, Giorgio Di Bonaventura commenta la rottura tra Sophie Codegoni e Matteo Ranieri (Di martedì 30 marzo 2021) La notizia della rottura di Sophie Codegoni e Matteo Ranieri ha fatto il giro del web in poco tempo. A dare proprio l’annuncio è stata la giovane ex tronista sul suo profilo Instagram, lasciando tutti senza parole. Non molto tempo dopo, è arrivata la conferma da parte di Matteo, il quale ha spiegato le motivazioni L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 30 marzo 2021) La notizia delladiha fatto il giro del web in poco tempo. A dare proprio l’annuncio è stata la giovane ex tronista sul suo profilo Instagram, lasciando tutti senza parole. Non molto tempo dopo, è arrivata la conferma da parte di, il quale ha spiegato le motivazioni L'articolo

Advertising

matteosalvinimi : Nel giorno del 98esimo anniversario, auguri e GRAZIE agli uomini e alle donne dell’Aeronautica militare: Orgoglio I… - SeaWatchItaly : Quasi 500 persone respinte illegalmente in #Libia nelle ultime ore. Uomini, donne e bambini condannati a tornare… - MinisteroDifesa : #28marzo Auguri alle donne e agli uomini dell'#AeronauticaMilitare! Forza Armata autonoma dal 28 marzo 1923, l'Ar… - paraselenia : 'era ovvio, era incontrovertibile, aveva il nitore che aveva la superiorità estetica di John Taylor su Simon LeBon.… - ManuelaBellipan : RT @andr900: La Costituzione non è stata scritta da 4 coglioni votati su Rousseau; ma da donne e uomini che dopo aver lottato per la libert… -