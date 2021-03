Ubisoft aggiunge il supporto VR allo Snowdrop Engine

Leggi su eurogamer

(Di martedì 30 marzo 2021)ha aggiunto ilalla realtà virtuale per, il motore di gioco proprietario che ha debuttato con The Division nel 2013. Secondo un annuncio ufficiale, i precedenti giochi in realtà virtuale dicome Prince of Persia: The Dagger of Time e Escape the Lost Pyramid sono stati realizzati su un motore di gioco esterno "che in realtà era piuttosto inefficiente".Blue Byte, la rete degli studiin Germania, ha quindi deciso di aggiornareper introdurre ilnativo alla realtà virtuale. "è un motore molto veloce e poiché abbiamo l'intero codice sorgente, possiamo svilupparlo secondo le nostre esigenze", ha affermato Alexander Frey, lead programmer di ...