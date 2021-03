Terra dei Fuochi, 300 carcasse di automobili date alle fiamme: due arresti (Di martedì 30 marzo 2021) Blitz contro i roghi nella Terra dei Fuochi: i Carabinieri hanno arrestato due persone accusate di riciclaggio e combustione illecita di rifiuti. Scoperto mercato “parallelo” dei pezzi di ricambio delle auto. Blitz contro i roghi nella Terra dei Fuochi. Nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, i Carabinieri Leggi su 2anews (Di martedì 30 marzo 2021) Blitz contro i roghi nelladei: i Carabinieri hanno arrestato due persone accusate di riciclaggio e combustione illecita di rifiuti. Scoperto mercato “parlo” dei pezzi di ricambio delle auto. Blitz contro i roghi nelladei. Nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, i Carabinieri

Advertising

emergenzavvf : Aprire un varco delicatamente e portare il cucciolo di muflone a terra in sicurezza. Stamattina l'intervento dei… - Link4Universe : Sapevate che sull'elicottero Ingenuity c'è un pezzo di stoffa del PRIMO aereo, il Wright Flyer, dei Fratelli Wright… - WeAreTennisITA : Stan Wawrinka compie oggi 3??6?? anni ?? L'unico, fin qui, capace di vincere Slam durante l'era dei Fab Four. Oggi… - Angeloman70 : @ldibartolomei Italia sì, Italia no...la Terra dei Cachi... - Blackskorpion4 : RT @OGiannino: Regola della casbah del diritto ITA. “La Bolkenstein non si applica, ecco la legge per prorogare concessioni”. “Legge illeg… -