Roma, spacca il setto nasale alla ex con una testata: non accettava la fine della loro relazione (Di martedì 30 marzo 2021) Non avrebbe dovuto avvicinarsi alla sua ex visto il divieto, ma ha pensato bene di aggredirla con una testata al volto. Poi, quando sono arrivati i militari ha cercato di fuggire a piedi. Leggi anche: Roma, non accetta la fine della loro storia: si presenta a casa della ex e la minaccia La fine della storia d'amore e l'aggressione Lei, una 35enne di Genova, lo aveva denunciato lo scorso 25 marzo e l'ennesima aggressione era scaturita da una lite: l'uomo non accettava la fine della storia d'amore, una relazione arrivata al capolinea nel dicembre del 2020. La vittima è stata trasportata all'ospedale Sant'Eugenio ed è stata dimessa con una prognosi di 20 giorni per ...

