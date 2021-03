Riforma pensioni 2021, proposta dei quota 41 al Governo: boom di consensi (Di martedì 30 marzo 2021) In tema della Riforma pensioni resta davvero caldo, in molti seguono con attenzione il pressing delle parti sociali che chiedono al Ministro Orlando di poter riaprire il tavolo di confronto sulla previdenza al fine di non arrivare impreparati al 1 gennaio 2022. La quota 100 è in scadenza e si spera di riuscire ad arrivare ad una proposta di Riforma pensioni equa che possa soddisfare le esigenze dei lavoratori ed al tempo stesso eviti lo scalone ed il ritorno pieno alla Fornero, mai abolita nemmeno dalla quota 100. Nei giorni scorsi vi avevamo presentato la proposta condivisa dai due gruppi social ‘quota 41 per tutti’ e ‘Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti’, che prevedeva 9 punti cardine da cui partire per innovare ... Leggi su pensionipertutti (Di martedì 30 marzo 2021) In tema dellaresta davvero caldo, in molti seguono con attenzione il pressing delle parti sociali che chiedono al Ministro Orlando di poter riaprire il tavolo di confronto sulla previdenza al fine di non arrivare impreparati al 1 gennaio 2022. La100 è in scadenza e si spera di riuscire ad arrivare ad unadiequa che possa soddisfare le esigenze dei lavoratori ed al tempo stesso eviti lo scalone ed il ritorno pieno alla Fornero, mai abolita nemmeno dalla100. Nei giorni scorsi vi avevamo presentato lacondivisa dai due gruppi social ‘41 per tutti’ e ‘Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti’, che prevedeva 9 punti cardine da cui partire per innovare ...

