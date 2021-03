Quarantena e test anche per chi rientra da Paesi Ue (Di martedì 30 marzo 2021) Nuove procedure per i viaggi. L'ordinanza del ministro della Salute Speranza dispone l'obbligo di sottoporsi a tampone e Quarantena di 5 giorni anche per chi arriva o rientra in italia dai Paesi dell'... Leggi su tg.la7 (Di martedì 30 marzo 2021) Nuove procedure per i viaggi. L'ordinanza del ministro della Salute Speranza dispone l'obbligo di sottoporsi a tampone edi 5 giorniper chi arriva oin italia daidell'...

