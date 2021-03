Oroscopo Aprile | Capricorno

(Di martedì 30 marzo 2021) Life&People.it 22 dicembre – 2o gennaio Non basta una pandemia per bloccare il fervore lavorativo del. Adesso, poi, che l’impegno è finalizzato alla ripresa globale e a nuove sfide professionali/personali, un’insospettabile carica di energia ti permetterà di affrontare ostacoli e superare antagonisti con una vitalità che non ricordavi da tempo. Ciò nonostante, non saltare le tappe per arrivare prima al traguardo: il tempo lento rimane il tuo miglior alleato. Piuttosto, presta maggiore attenzione alle comunicazioni, sia verbali che scritte, e non trarre conclusioni affrettate o superficiali: quella che stai giocando è più simile a una complicata partita di scacchi che a una discesa libera dei mondiali di sci. Rituale del mese: Visualizza il traguardo che vuoi raggiungere, pianta il bulbo di un giacinto blu, simbolo di costanza e coerenza e segui con ...

