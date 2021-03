Meteo con Inverno ad Aprile. Può fare davvero molto freddo. Forti nevicate (Di martedì 30 marzo 2021) Aprile a due facce, può presentare ancora un volto invernaleSta arrivando Aprile, momento nel quale s’inizia pienamente ad assaporare il lato piacevole del Meteo primaverile. Le giornate si allungano e l’introduzione dell’ora legale amplifica la sensazione di essere ormai nella bella stagione, con le serate ancora luminose via via fino a tardi. Aprile può essere estremo e conserva anche l’altra faccia della medaglia, quella che ci ricorda come l’Inverno sia appena passato e che abbia ancora voglia, almeno temporaneamente, di ritornare con tutto il suo repertorio, talvolta anche dannoso quando il gelo è troppo intenso. Sono diversi i casi in cui, persino nel passato abbastanza recente, Aprile ci ha proposto questa seconda faccia e ci ha obbligato a rispolverare i giacconi pesanti ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 30 marzo 2021)a due facce, può presentare ancora un volto invernaleSta arrivando, momento nel quale s’inizia pienamente ad assaporare il lato piacevole delprimaverile. Le giornate si allungano e l’introduzione dell’ora legale amplifica la sensazione di essere ormai nella bella stagione, con le serate ancora luminose via via fino a tardi.può essere estremo e conserva anche l’altra faccia della medaglia, quella che ci ricorda come l’sia appena passato e che abbia ancora voglia, almeno temporaneamente, di ritornare con tutto il suo repertorio, talvolta anche dannoso quando il gelo è troppo intenso. Sono diversi i casi in cui, persino nel passato abbastanza recente,ci ha proposto questa seconda faccia e ci ha obbligato a rispolverare i giacconi pesanti ...

Advertising

blogsicilia : #notizie #sicilia Meteo Sicilia, in arrivo l'anticiclone sub tropicale africano con punte di 27 gradi -… - CentroMeteoITA : #METEO - SUPER ANTICICLONE in azione con clima PRIMAVERILE, ma il picco di #CALDO arriva #DOMANI, i dettagli - astigov : Massime tipiche di fine maggio con 25-26°C diffusi in pianura | Previsioni meteo 31 marzo 2021 - MeteoGiuliacci : Le previsioni meteo per domani, mercoledì 31 marzo: - fabioruffinengo : Massime tipiche di fine maggio con 25-26°C diffusi in pianura | Previsioni meteo 31 marzo 2021 -