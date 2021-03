Max Nardari in radio con “I need you” (Di martedì 30 marzo 2021) “I need you” è il nuovo singolo di Max Nardari: il brano, che anticipa l’album, è in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali Disponibile in rotazione radiofonica “I need YOU”, nuovo brano di MAX Nardari che anticipa il primo album. Il brano è disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Secondo brano che anticipa l’album… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 30 marzo 2021) “Iyou” è il nuovo singolo di Max: il brano, che anticipa l’album, è in rotazionefonica e sulle piattaforme digitali Disponibile in rotazionefonica “IYOU”, nuovo brano di MAXche anticipa il primo album. Il brano è disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Secondo brano che anticipa l’album… L'articolo Corriere Nazionale.

