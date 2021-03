Matilda De Angelis | quel bacio con una donna che fa scandalo

(Di martedì 30 marzo 2021) La giovane attice italianaDeha raccontato l’incredibile retroscena sulscambiato con Nicole Kidman: ecco cosa ha raccontato.De(Instagram)Lei è giovanissima ma nella sua brillante carriera di attrice ha già raggiunto splendidi ed importanti risultati: stiamo parlando della bellissimaDe, che in un’intervista ha raccontato della sua esperienza sul set di The Undoing. Al suo finaco, nel cast della fortunata serie, c’era la grandissima attrice americana Nicole Kidman.la è stata per lei un’esperienza davvero significativa, che ha dato di sicuro un’importante svolta alla sua carriera nel mondo del cinama e della televisione. Questa sera la vediamo protagonista accanto ad Aidan ...

Advertising

Raiofficialnews : ?? #Leonardo, in anteprima mondiale la serie-evento con Aidan Turner e Matilda De Angelis, da martedì #23marzo alle… - MusicStarStaff : CS_Su Rai1 torna “Leonardo”| Aidan Turner e Matilda De Angelis nella serie evento - Lady_Pirate : - elisa_amoruso : RT @RBcasting: Premio Afrodite 2021 a Matilda De Angelis, Miriam Leone, Serena Rossi, Elisa Amoruso, Trixie Zitkowsky e Chiara Sfregola. Di… - explosivearii : Nessuno: Matilda De Angelis quando le dicono che deve interpretare un personaggio che muore ancora prima che inizi… -

Ultime Notizie dalla rete : Matilda Angelis

Leonardo, gli attori della serie Rai conDevai alla gallery Prossimamente la vedremo in The Way of the Wind di Terrence Malick, incentrato sulla vita di Cristo, dove addirittura sarà ...... Big Light Productions in associazione con France Télévisions, RTVE e Alfresco Pictures, co - prodotta e distribuita nel mondo da Sony Pictures Television, con Aidan Turner,De, ...Leonardo serie tv, Aidan Turner svela: "Con Matilda c'è stata un'intesa immediata" Questa sera, martedì 30 marzo, i telespettatori di Raiuno assisteranno ...sono anche molte le licenze narrative. A cominciare dalla figura di Caterina da Cremona (Matilda De Angelis) ispirata dai bozzetti dell'artista ma mai esistita ...