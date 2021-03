Masters 1000 Miami, Sinner domina Ruusuvuori e vola ai quarti di finale (Di martedì 30 marzo 2021) Jannik Sinner non si ferma e conquista i quarti di finale del Masters 1000 di Miami 2021, dopo aver sconfitto in due set (6-3, 6-2) il finlandese Emil Ruusuvuori in poco più di un’ora. Dopo un inizio del primo set un po’ sottotono, l’azzurro si è ripreso alla grande allungando sull’avversario e dominando il secondo set. Ai quarti di finale Sinner dovrà scontrarsi con uno tra Flitz e Bublik. Nel primo set subito qualche problema per Sinner che perde il servizio e si ritrova sotto di un game (0-1), ma riesce successivamente a recuperare ed andare in vantaggio (2-1) con un gioco profondo e rimanendo concentrato nei momenti decisivi. Dopo il 3-3 del primo set, l’azzurro scappa via e lo ... Leggi su sportface (Di martedì 30 marzo 2021) Janniknon si ferma e conquista idideldi2021, dopo aver sconfitto in due set (6-3, 6-2) il finlandese Emilin poco più di un’ora. Dopo un inizio del primo set un po’ sottotono, l’azzurro si è ripreso alla grande allungando sull’avversario endo il secondo set. Aididovrà scontrarsi con uno tra Flitz e Bublik. Nel primo set subito qualche problema perche perde il servizio e si ritrova sotto di un game (0-1), ma riesce successivamente a recuperare ed andare in vantaggio (2-1) con un gioco profondo e rimanendo concentrato nei momenti decisivi. Dopo il 3-3 del primo set, l’azzurro scappa via e lo ...

