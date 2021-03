Mancini avvisa: «Anche chi è a casa ora potrebbe essere chiamato per l’Europeo» (Di martedì 30 marzo 2021) Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lituania: le sue dichiarazioni Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lituania. Queste le sue dichiarazioni sui convocati per l’Europeo. CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE EUROPEO – «Sono tutte importanti, per tutti i giocatori. Non riuscirò a far giocare tutti e questo mi dispiace ma sia per i nuovi che per coloro che sono arrivati da poco sarà un test. Le cose possono cambiare Anche nell’ultimo mese, spero vada tutto bene ma non si sa mai. Anche chi è a casa in questo momento potrebbe essere chiamato per l’Europeo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 marzo 2021) Robertoha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lituania: le sue dichiarazioni Robertoha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lituania. Queste le sue dichiarazioni sui convocati per. CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE EUROPEO – «Sono tutte importanti, per tutti i giocatori. Non riuscirò a far giocare tutti e questo mi dispiace ma sia per i nuovi che per coloro che sono arrivati da poco sarà un test. Le cose possono cambiarenell’ultimo mese, spero vada tutto bene ma non si sa mai.chi è ain questo momentoper». Leggi su Calcionews24.com

