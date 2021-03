Lombardia: da consiglio sì a Risoluzione su impegni Ue (Di martedì 30 marzo 2021) Milano, 30 mar. (Adnkronos) - Valorizzare il ruolo delle Regioni e degli Enti locali, dare più peso regionale alle scelte riguardanti le politiche agricole per potenziare le nostre caratteristiche attraverso le tante produzioni tipiche e di qualità, rilanciare in tutte le sedi la candidatura di Milano quale sede del Tribunale europeo dei Brevetti. Sono alcuni degli obiettivi che guardano al programma di lavoro della Commissione europea per il 2021 fissati dal consiglio regionale che oggi ha approvato con 61 voti favorevoli e 10 astenuti la Risoluzione sugli impegni Ue e gli interessi attesi per il tessuto economico-produttivo lombardo (relatore il Vice Presidente della Commissione Bilancio Marco Colombo della Lega). Il documento -30 pagine con 115 impegni di lavoro- individua i punti salienti, con riferimento sia ai ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) Milano, 30 mar. (Adnkronos) - Valorizzare il ruolo delle Regioni e degli Enti locali, dare più peso regionale alle scelte riguardanti le politiche agricole per potenziare le nostre caratteristiche attraverso le tante produzioni tipiche e di qualità, rilanciare in tutte le sedi la candidatura di Milano quale sede del Tribunale europeo dei Brevetti. Sono alcuni degli obiettivi che guardano al programma di lavoro della Commissione europea per il 2021 fissati dalregionale che oggi ha approvato con 61 voti favorevoli e 10 astenuti lasugliUe e gli interessi attesi per il tessuto economico-produttivo lombardo (relatore il Vice Presidente della Commissione Bilancio Marco Colombo della Lega). Il documento -30 pagine con 115di lavoro- individua i punti salienti, con riferimento sia ai ...

