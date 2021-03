Il telescopio spaziale più grande di sempre è pronto (Di martedì 30 marzo 2021) Con 14 anni di ritardo, la NASA si prepara a lanciare il James Webb Space Telescope in orbita, con qualche timore per i pirati Leggi su ilpost (Di martedì 30 marzo 2021) Con 14 anni di ritardo, la NASA si prepara a lanciare il James Webb Space Telescope in orbita, con qualche timore per i pirati

Ultime Notizie dalla rete : telescopio spaziale Una galassia sproporzionata Primo telescopio spaziale della sua tipologia, Hubble è ancora in attività e passerà il testimone al telescopio Webb , il cui lancio è previsto il 31 ottobre 2021 .

Telescopio TESS, scoperti oltre 2.200 possibili esopianeti in 2 anni Mentre si attende che il potentissimo James Webb venga messo in orbita attorno al Sole ( potrebbe avvenire entro ottobre 2021 ), il telescopio spaziale TESS ha raggiunto un importante traguardo, superiore ad ogni più rosea aspettativa. Sono oltre 2.200 i possibili pianeti individuati attorno ad altri sistemi stellari , e tutto ciò ...

Il telescopio spaziale più grande di sempre è pronto Il Post Trovare un Nettuno a corto raggio in orbita attorno al TOI-1634 | Astronomia Utilizzando i dati del satellite Transiting Exoplanet Survey (TESS) della NASA e lo spettrometro HARPS-N nel telescopio Nazionale Galileo alto 3,6 metri, ...

Materia oscura: come causa di un eccesso di raggi gamma Nel 2009, fin dalla sua scoperta grazie al telescopio spaziale per raggi gamma Fermi della NASA gli scienziati hanno trovato un'eccedenza di emissioni di ...

