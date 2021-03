Il Next Generation non si occupa abbastanza della prossima generazione (Di martedì 30 marzo 2021) La proposta di Pnrr non individua “con chiarezza le modalità attraverso le quali i fondi europei garantiranno la prossima generazione di italiani rispetto alle sfide richiamate dal documento europeo”. È quanto si legge nella relazione delle commissioni Bilancio e Politiche Ue del Senato, dove si “invita il governo a integrare” il testo nella parte relativa “alla prossima generazione, specificando dettagliatamente la strategia e i provvedimenti ‘trasversali’ rivolti alle giovani generazioni, nonché ad adottare misure volte ad introdurre strumenti di analisi e verifica sistematica dell’impatto delle politiche pubbliche destinate ai giovani e dei relativi programmi finanziati”. Tra le misure legate all’imprenditoria giovanile, si suggerisce poi di “potenziare e razionalizzare le misure di supporto alle startup giovanili, ... Leggi su formiche (Di martedì 30 marzo 2021) La proposta di Pnrr non individua “con chiarezza le modalità attraverso le quali i fondi europei garantiranno ladi italiani rispetto alle sfide richiamate dal documento europeo”. È quanto si legge nella relazione delle commissioni Bilancio e Politiche Ue del Senato, dove si “invita il governo a integrare” il testo nella parte relativa “alla, specificando dettagliatamente la strategia e i provvedimenti ‘trasversali’ rivolti alle giovani generazioni, nonché ad adottare misure volte ad introdurre strumenti di analisi e verifica sistematica dell’impatto delle politiche pubbliche destinate ai giovani e dei relativi programmi finanziati”. Tra le misure legate all’imprenditoria giovanile, si suggerisce poi di “potenziare e razionalizzare le misure di supporto alle startup giovanili, ...

Advertising

TNannicini : L’inverno demografico dell’Italia continua. Nel 2020 record negativo di nascite. Se questa non è la priorità è inu… - ItaliaViva : La parità di genere è un obiettivo strategico del Next Generation Eu, perché viene riconosciuta come azione d'inves… - ItaliaViva : Nasce Next Generation Italia: l'intergruppo parlamentare a sostegno dei giovani- @MassimoUngaro - TommyBrain : Orizzonte48:'LO STRANO CASO ITALIA' PRESENTAZIONE DEL 22 LUGLIO (Next Generation e condizionalità) - IacobellisT : Orizzonte48:'LO STRANO CASO ITALIA' PRESENTAZIONE DEL 22 LUGLIO (Next Generation e condizionalità) -